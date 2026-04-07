В Уйском округе в карьере нашли шесть трупов свиней

Жители Уйского района Челябинской области 5 апреля во время прогулки нашли в карьере шесть туш свиней. Карьер расположен рядом с трассой между поселком Мирный и деревней Краснокаменка. Очевидцы обратились в редакцию ИА «Первое областное».
Представители государственной ветеринарной службы оперативно выехали на место. Визуальный осмотр показал, что трупы животных, предположительно, лежат здесь с прошлой осени. Взять патологический материал для исследований не представляется возможным из-за высокой степени разложения. Специалисты отметили, что следов повреждений дикими животными нет.
Совместно с администрацией Уйского района ветеринары организуют вывоз туш для дальнейшего уничтожения, сообщили в Главном управлении ветеринарии Челябинской области. Место, где находились трупы, продезинфицируют, чтобы не допустить распространения возможных инфекций.
Жители не согласны с предположением о том, что туши лежат с осени.
«Там свежие следы колес, свежий след того, как волокли и скидывали, и просыпалась подстилка из соломы. Мы там были осенью, потом в начале зимы снег позволял еще пробраться, там ничего не было», — рассказывают они.
Люди также интересуются, будут ли установлены владельцы животных и понесут ли они наказание.