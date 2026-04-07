Армия Израиля ударила по мостам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявлял, что 7 апреля станет «днем электростанций» и «днем мостов» в Иране. Кроме того, США нанесли удары по военным целям на иранском острове Харк. Американский президент утверждал, что с Ираном можно «покончить за одну ночь», и «этой ночью может стать уже следующая» — с 7 на 8 апреля. Это произойдет в случае отказа Ирана заключить мирное соглашение с США и разблокировать Ормузский пролив, говорил Дональд Трамп.