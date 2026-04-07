В Кстове предпринимателя оштрафовали за наём бывшего госслужащего

Работодатель не уведомил полицию о трудоустройстве бывшего кассира ОМВД в установленный законом срок.

Прокуратура Кстовского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности местного хозяйствующего субъекта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель принял на должность кассира бывшего сотрудника ОМВД России «Кстовский». В нарушение антикоррупционных требований работодатель не направил в установленный десятидневный срок уведомление о заключении трудового договора по предыдущему месту службы госслужащего.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ. По результатам рассмотрения материалов дела предприниматель признан виновным и привлечен к ответственности в виде денежного штрафа.

Ранее сообщалось, что обвинение просит для экс-мэра Нижнего Новгорода Кондрашова 13 лет колонии.