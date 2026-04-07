Экс-замглавы Курской области Дедова приговорили к 17 годам колонии

«Путем частичного сложения назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 450 млн рублей в доход государства, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 12 лет», — сказал судья.
Его также лишили права занимать определенные должности сроком на 12 лет. У Дедова конфисковали сумму полученных взяток в размере свыше 20 млн рублей. Объем средств эквивалентен сумме, полученной бывшим чиновником в качестве взяток.
«На основании ст. 104.2 УК РФ взыскать с Дедова в доход государства 20,95 млн рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказал судья.
Как передает корреспондент ТАСС, Дедов спокойно воспринял обвинительный приговор суда. Экс-чиновник заслушал обвинительный приговор без эмоций.