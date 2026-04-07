Экс-замглавы Курской области Дедова приговорили к 17 годам колонии

КУРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил обвиняемого во взятках бывшего заместителя губернатора региона Алексея Дедова к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Путем частичного сложения назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 450 млн рублей в доход государства, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 12 лет», — сказал судья.

Его также лишили права занимать определенные должности сроком на 12 лет. У Дедова конфисковали сумму полученных взяток в размере свыше 20 млн рублей. Объем средств эквивалентен сумме, полученной бывшим чиновником в качестве взяток.

«На основании ст. 104.2 УК РФ взыскать с Дедова в доход государства 20,95 млн рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ», — сказал судья.

Как передает корреспондент ТАСС, Дедов спокойно воспринял обвинительный приговор суда. Экс-чиновник заслушал обвинительный приговор без эмоций.