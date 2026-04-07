В Крыму 10-летний ребенок устроил пожар

Инцидент произошел в селе Ровное. На территории частного домовладения загорелось сено. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сотрудники выяснили причину происшествия.
«Выяснилось, что виновником пожара стал 10-летний мальчик», — говорится в сообщении.
На старой кухне ребенок нашел спички. Из любопытства школьник поджег солому. Он испугался и сразу рассказал о случившемся матери.
«С родителями и ребёнком была проведена профилактическая беседа о правилах пожарной безопасности и ответственности за подобные поступки», — сообщили в МЧС.
