«Признать… виновным… и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом 380 миллионов рублей в доход государства», — сказал судья.
Посредник при передаче взяток курскому экс-губернатору получил восемь лет
КУРСК, 7 апр — РИА Новости. Посредник при передаче взяток экс-губернатору Курской области Дмитрий Шубин приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 380 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.