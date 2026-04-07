Дело о ДТП с погибшими и пострадавшими передали в суд в Ростовской области

Подозраеваемого в серьезном ДТП будут судить на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершили расследование ДТП, в котором погибли четыре человека и еще четыре человека пострадали. Теперь подозреваемый водитель предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

38-летнего мужчину обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, авария произошла в начале января 2026 года на тарссе М-4 «Дон». Предварительно, водитель управлял автопоездом. На левой полосе он не проследил за дистанцей и столкнулся с попутным автомобилем «Ауди». Пострадавшая машина, в свою очередь, въехала в остановившиеся из-за другого ДТП «Рено Логан» и «Лада Веста».

Материалы по происшествию собрали в кратчайшие сроки. Также было утверждено обвинительное заключение. Всю документацию передали в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

