Отозваны декларации у двух нижегородских производителей мяса

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии в марте 2026 года отозвало две декларации о соответствии на мясную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что поводом стали грубые нарушения технических регламентов Таможенного союза, выявленные в ходе проверок.
Лабораторные исследования образцов продукции ООО «Амеди Волга» и ООО «Кулебакский мясокомбинат» показали наличие динитрокарбанилида и монензина. Данные препараты относятся к группе кокцидиостатиков — лекарств для профилактики болезней птиц и свиней, которые также часто добавляют в корма для стимуляции роста животных. Наличие остатков таких веществ в готовом мясе недопустимо по ветеринарным нормам.
Информация об отзыве документов уже внесена в реестр Федеральной службы по аккредитации. Производителям направлены официальные предостережения о недопустимости нарушения законодательства, а реализация партий с опасными примесями ограничена.
