Инструктор дважды попался на «помощи» в сдаче на права — суд вынес приговор

Минчанин работал в одной из автошкол столицы. На практических занятиях по вождению он предлагал ученикам получить водительские права, не сдавая экзамены в ГАИ.
За свою «услугу» 53-летний обвиняемый просил от 500 до 1200 рублей. На самом деле инструктор не мог выполнить обещанное. Деньги он тратил на собственные нужды.
«В результате противоправных действий обвиняемый получил преступный доход на сумму более 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре добавили, что в 2022 году мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за подобные деяния. Тогда его наказали ограничением свободы, не направив в исправучреждение открытого типа.
Тогда инструктор не оценил лояльности и не стал на путь исправления. Теперь же ему судом назначены лишение свободы на шесть лет в колонии усиленного режима и штраф в 18 тысяч рублей (200 базовых величин).
Кроме того, добытая преступным путем сумма взыскана с обвиняемого, который признал свою вину полностью, в доход государства.
Также уточняется, что приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.