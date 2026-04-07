Нижегородский лагерь «Салют» затопило из-за паводка в Городецком округе

В Нижегородской области из-за паводка затопило территорию детского лагеря «Салют»: вода проникла в здание конюшни. Как сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров, на территории проводятся мероприятия по переводу четырёх лошадей в другое помещение. Также подтоплены музей самолётов и автогородок. Существует угроза подтопления подъездной дороги к лагерю.
Кроме того, из-за паводка пострадали еще два учреждения отдыха — детский лагерь имени Гуцева и пансионат «Аврора». В настоящее время объекты не функционируют, отдыхающих нет, они обесточены.
Помимо этого, вода разрушила дорожное покрытие на подъезде к деревне Коньково Бриляковского сельсовета. Всего пострадало 25 метров дороги. Подтоплен участок автодороги между деревнями Мошкино и Конёво протяжённостью 500 метров. Повышение уровня воды в реке Узола может вызвать подтопление посёлка Узольский. На этом месте возвели временную дамбу из мешков с песком.
В Зиняковском сельсовете наполняется пруд у деревни Чуркино — подтопило саму деревню и улицу Речную в селе Зиняки. Специалисты регулируют сброс воды в реку Санду, понимая, что это повлияет на обстановку в соседнем Борском округе.
— Все упомянутые случаи находятся на особом контроле. Будут предприняты необходимые меры для устранения последствий подтоплений. Убедительно прошу жителей округа воздержаться от посещения мест подтопления, а также не допускать появления там детей, — написал Александр Мудров.