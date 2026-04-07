Жительница Воронежской области из-за мошенников осталась без квартиры и 7 миллионов

52-летняя жительница поселка Нижнедевицк лишилась 7 284 000 рублей, доверившись телефонным мошенникам. Пытаясь защитить свои активы от вымышленной угрозы, женщина сначала перевела все сбережения на «безопасные счета», а затем и продала собственную квартиру, передав наличные посреднику в Москве. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 7 апреля.
В августе 2025 года ей позвонил лжесотрудник портала «Госуслуги». Потерпевшей сообщили, что ее аккаунт якобы взломан, а на неизвестное лицо оформлена доверенность, дающая право распоряжаться всем ее имуществом. К психологической атаке подключился мнимый представитель «Финмониторинга», который убедил женщину, что единственный способ сохранить деньги — немедленно перевести их на подконтрольные государству счета.
Сначала жертва сняла и отправила преступникам 250 тысяч рублей, а затем совершила серию переводов еще на два миллиона 444 тысячи. Однако на этом мошенники не остановились: они заставили женщину срочно продать квартиру, утверждая, что это поможет аннулировать незаконную сделку. Полученные от продажи недвижимости миллионы жительница области отвезла в столицу и лично отдала курьеру.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники полиции ведут поиск причастных к преступлению лиц, которым грозит до 10 лет лишения свободы.
Кстати, по данным полиции, за минувшие сутки в регионе 9 человек стали жертвами дистанционных краж и мошенничеств. Четыре жителя пострадали от действий киберпреступников, а пять граждан лишились средств в результате прямого хищения денег с банковских карт. 10 миллионов рублей составил суммарный ущерб, нанесенный жителям региона за день.