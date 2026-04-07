Двух бывших сакских чиновниц будут судить за взятки

Бывшего начальника одного из отделов администрации Сак и ее экс-заместителя обвиняют в получении пяти взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
С июня 2021 по июнь 2025 года чиновницы предлагали бизнесменам за вознаграждение ускорить проведение проверок. Кроме того, сообщницы обещали им снисходительное отношение к бизнес-плану. Коммерсанты передали через посредника в общей сложности 370 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Сотрудниц администрации задержали. Они признали свою вину.
«Ранее следствием дана правовая оценка действиям взяткодателя и посредника. Уголовные дела в отношении них также направлены в суд», — говорится в сообщении.