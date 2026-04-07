В Уфе водителя задержали за перекрытие проспекта ради предложения девушке

В Уфе спустя две недели задержали водителя, перекрывшего проспект Салавата Юлаева ради предложения руки и сердца. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе ГАИ по РБ.

Источник: ГАИ по РБ | пресс-служба

Как пояснили в госавтоинспекции, 32-летний мужчина организовал несанкционированное перекрытие дорожного движения для того, чтобы сделать предложение своей девушке. В результате административного расследования к ответственности привлечены восемь человек, включая организатора. Среди нарушителей — водители автомобилей «КИА СЕРАТО», «ДонИнвест Кондор», «Ниссан Мурано», «Пежо», «КИА СИД», «Лексус», «Тойота Камри».

Помимо нарушения правил остановки и стоянки, создавшего помехи дорожному движению, некоторые водители привлечены за управление незарегистрированным транспортом, нарушение правил перевозки пассажиров и управление машиной с нечитаемыми или нестандартными номерами.

«Грубые нарушения ПДД, включая парковку в запрещенных местах, приводят к авариям и мешают другим участникам движения. Соблюдайте правила и будьте внимательны на дороге», — напоминает госавтоинспекция Башкирии.