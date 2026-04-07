150 свертков с «мефедроном» изъяли наркополицейские из иномарки кстовчанина

Экспертиза подтвердила, что в двух случайно отобранных свертках находился наркотик «мефедрон» общей массой почти 2 грамма.

В ходе операции сотрудники правоохранительных органов обнаружили в автомобиле, принадлежащем 23-летнему жителю деревни Анкудиновка, более 150 упаковок с запрещенным веществом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Транспортное средство, за рулем которого находился безработный мужчина, было остановлено в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

При досмотре иномарки правоохранители обнаружили пять пакетов, содержащих 152 свертка с неустановленным содержимым, а также складную лопату. Экспертиза подтвердила, что в двух случайно отобранных свертках находился наркотик «мефедрон» общей массой почти 2 грамма.

По адресу проживания задержанного были найдены предметы, связанные с противозаконной деятельностью в сфере оборота наркотиков: упаковочные материалы, магниты, банковские карты и ноутбук. Дополнительно сотрудники полиции изъяли содержимое 17 «тайников-закладок», подготовленных подозреваемым из 20 ранее организованных. Все изъятое направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, и он помещен под стражу. Граждан, располагающих информацией о незаконном обороте, употреблении или распространении наркотиков, просят обращаться по телефонам 02 или 102 (с мобильного), через интернет-приемную или лично в ближайший отдел полиции.

Ранее более 2 кг наркотиков изъяли у петербуржца в Нижнем Новгороде.