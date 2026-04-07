«Надо постоянно держать эту ситуацию на контроле», — отметил глава государства, добавив, что 6 апреля были заслушаны доклады главы МЧС Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова об обстановке в регионе. «Дано поручение оперативно помочь пострадавшим людям», — сообщил Путин.
Путин поручил постоянно держать на контроле ситуацию с наводнением в Дагестане
НОВО-ОГАРЕВО, 7 апреля. /ТАСС/. Ситуацию с паводками и их последствиями в Дагестане необходимо держать на постоянном контроле. На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в республике.