СК сообщил подробности убийства учащегося колледжа в Гомеле

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Следователи предъявили обвинение в убийстве одногруппника учащемуся Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа, прокурор дал санкцию на заключение его под стражу, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Источник: Sputnik.by

Резонансное убийство несовершеннолетнего произошло утром 25 марта в помещении мастерской учебного полигона филиала колледжа, по подозрению в совершении преступления задержали несовершеннолетнего учащегося.

«На основании собранных доказательств, нападавшему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 139 (убийство)», — сказала Кривоногова.

По ее словам, прокурор выдал санкцию на применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела с участием несовершеннолетнего проводятся следственные действия.

Кривоногова сообщила, что следствием установлено, что между двумя 17-летними подростками произошел конфликт.

«Чрезвычайному инциденту предшествовал длительный конфликт между обвиняемым и погибшим», — сказала официальный представитель УСК.

Следователи выяснили, что несмотря на наличие потенциально опасной ситуации, связанной с этим конфликтом, профилактическая работа с несовершеннолетними со стороны ответственных должностных лиц не проводилась.

Более того, по словам Кривоноговой, факт их неприязненных отношений был оставлен без внимания и подростков для прохождения производственной практики распределили в одну подгруппу.

Гомельские следователи направили представление в Республиканский институт профессионального образования, его оперативно рассмотрели в режиме видеоконференцсвязи на с участием представителей Министерства образования, педагогов и руководства колледжа и следователей, сказала Кривоногова.