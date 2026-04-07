СК сообщил подробности убийства учащегося колледжа в Гомеле

Резонансное убийство несовершеннолетнего произошло утром 25 марта в помещении мастерской учебного полигона филиала колледжа, по подозрению в совершении преступления задержали несовершеннолетнего учащегося.
«На основании собранных доказательств, нападавшему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 139 (убийство)», — сказала Кривоногова.
По ее словам, прокурор выдал санкцию на применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках расследования уголовного дела с участием несовершеннолетнего проводятся следственные действия.
Кривоногова сообщила, что следствием установлено, что между двумя 17-летними подростками произошел конфликт.
«Чрезвычайному инциденту предшествовал длительный конфликт между обвиняемым и погибшим», — сказала официальный представитель УСК.
Следователи выяснили, что несмотря на наличие потенциально опасной ситуации, связанной с этим конфликтом, профилактическая работа с несовершеннолетними со стороны ответственных должностных лиц не проводилась.
Более того, по словам Кривоноговой, факт их неприязненных отношений был оставлен без внимания и подростков для прохождения производственной практики распределили в одну подгруппу.
Гомельские следователи направили представление в Республиканский институт профессионального образования, его оперативно рассмотрели в режиме видеоконференцсвязи на с участием представителей Министерства образования, педагогов и руководства колледжа и следователей, сказала Кривоногова.