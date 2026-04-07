Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министра тарифной политики Красноярского края Ананьева отправили в СИЗО

Суд заключил под стражу на два месяца бывшего министра тарифной политики Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

7 апреля суд заключил под стражу бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева, обвиняемого в получении взятки. До 5 июня 2026 года он будет находиться в СИЗО.

По версии прокуратуры и Следственного комитета, в августе 2022 года высокопоставленный чиновник, находясь еще в должности министра промышленности, энергетики и ЖКХ региона, вступил в сговор с представителем компании «Сила Сибири». За 10 миллионов рублей он обещал добиться включения фирмы в список территориальных сетевых организаций.

В ноябре 2022 года подозреваемый получил первую часть суммы — пять миллионов. Деньги ему передали на парковке у торгового комплекса «Авиатор» в краевом центре.

Однако вторую половину суммы от взяткодателя Ананьев так и не увидел — из-за отсутствия ряда договоров между сетевыми компаниями механизм возмещения затрат для «Силы Сибири» в полном объеме не заработал.

Бывший чиновник вину не признает. Расследование дела продолжается.