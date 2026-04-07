В Воронеже водитель маршрутки с пассажирами выехал на «встречку» в Северном микрорайоне

В Воронеже водитель маршрутного ПАЗа получил крупный штраф за выезд на встречную полосу на улице Генерала Лизюкова. Поводом для разбирательства стала видеозапись, появившаяся в одном из городских пабликов. На кадрах видно, как у дома № 54А автобус «ПАЗ Вектор NEXT» пересекает сплошную линию. В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился 44-летний мужчина. Свою вину он признал лишь частично, объяснив опасный маневр критической ситуацией на дороге. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции 7 апреля.