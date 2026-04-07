В Воронеже водитель маршрутки с пассажирами выехал на «встречку» в Северном микрорайоне

В Воронеже водитель маршрутного ПАЗа получил крупный штраф за выезд на встречную полосу на улице Генерала Лизюкова. Поводом для разбирательства стала видеозапись, появившаяся в одном из городских пабликов. На кадрах видно, как у дома № 54А автобус «ПАЗ Вектор NEXT» пересекает сплошную линию. В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился 44-летний мужчина. Свою вину он признал лишь частично, объяснив опасный маневр критической ситуацией на дороге. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции 7 апреля.
По словам водителя, выезд на встречную полосу был вынужденной мерой. Он утверждает, что ехавший впереди «Джип» резко затормозил на пешеходном переходе. Мужчина пояснил, что тяжелый автобус не успел бы остановиться так же быстро, как легковой автомобиль, и, чтобы избежать столкновения, он принял решение выехать на «встречку».
Несмотря на эти аргументы, водителю выписали штраф 7,5 тысячи рублей. С водителем также провели профилактическую беседу, напомнив, что соблюдение дистанции и скоростного режима должно исключать необходимость подобных «спасительных» маневров на встречной полосе.