«Длительный конфликт». СК сообщил первые подробности резонансного убийства 17-летнего учащегося колледжа в Гомеле его одногруппником

В Следственном комитете сообщили первые подробности расследование резонансного убийства учащегося колледжа в Гомеле, сообщили в управлении СК по Гомельской области.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что 17-летний учащийся колледжа смертельно ударил одногруппника ножом на учебном полигоне в Гомеле.
Трагедия произошла 25 марта в помещении мастерской учебного полигона Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа. Установлено, что во время конфликта между двумя 17-летними парнями, один из подростков нанес ножевые ранения одногруппнику, от которых тот умер в больнице.
Нападавшему предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси), он заключен под стражу, с его участием проводятся следственные действия.
Кроме того, в СК подчеркнули, что следователи провели наступательную, интенсивную работу, чтобы установить причины и условия, которые поспособствовали совершению особо тяжкого преступления на территории учебной локации.
Так, выяснилось, что убийству предшествовал длительный конфликт между обвиняемым и погибшим. Однако несмотря на то, что была потенциально опасная ситуация индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетними должностные лица не проводили. Неприязненные отношения подростков были оставлены без внимания и на производственную практику их распределили в одну подгруппу.
В адрес Республиканского института профобразования СК внес представление о принятии мер для устранения выявленных недостатков и упущений в организации работы с учащимися колледжа, которое оперативно рассмотрели с участием Минобразования, педсостава и руководства колледжа. На собрании выработали организационно-практические меры для наведения порядка в учебно-воспитательном процессе, обсудили меры дисциплинарной ответственности к работникам образования.
— Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.
Еще мы писали, что в Беларуси экс-гендиректор шинной фабрики сядет на 14 лет, крупные сроки еще у восьми топ-менеджеров.
Кроме того, директор госучреждения под Мяделем может получить 10 лет за кражу 300 тысяч рублей.