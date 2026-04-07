Режим ЧС в Дагестане повысят до федерального

В Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных паводков, его повысят до федерального уровня, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера», — сказал министр. Он добавил, что по итогам работы правкомиссии в скором времени будет «принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

По официальным данным, погибли шестеро человек, в том числе три ребенка.

Путин во время совещания сообщил, что причиной паводков стали аномальные осадки, выпавшие в Дагестане.

Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших. Так, ЧС федерального характера объявляют в случае, если пострадавших больше 500, а размер материального ущерба — свыше 1,2 млрд руб.