Режим ЧС в Дагестане повысят до федерального

«Сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера», — сказал министр. Он добавил, что по итогам работы правкомиссии в скором времени будет «принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».
По официальным данным, погибли шестеро человек, в том числе три ребенка.
Путин во время совещания сообщил, что причиной паводков стали аномальные осадки, выпавшие в Дагестане.
Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших. Так, ЧС федерального характера объявляют в случае, если пострадавших больше 500, а размер материального ущерба — свыше 1,2 млрд руб.