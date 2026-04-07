В Дзержинске медсестра предстала перед судом за липовые больничные

Сотрудница поликлиники тайно использовала электронную подпись врача, чтобы вносить в государственную систему данные о несуществующих болезнях.

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы одной из городских поликлиник. Об этом сообщили в следственном отделе по г. Дзержинск СУ СК России по Нижегородской области. Медицинскую сестру обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации из корыстной заинтересованности.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемая, используя чужую учетную запись и электронную подпись врача, вносила в Единую государственную информационную систему (ЕГИСЗ) фиктивные данные. Она оформляла электронные листы нетрудоспособности гражданам, которые на самом деле не имели заболеваний и не посещали медучреждение. Эти действия привели к модификации защищенной информации и нарушили целостность государственной системы.

Следователи СК собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую вину сотрудницы. В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

