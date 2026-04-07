Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска обманула шесть мужчин на 65 000 и может сесть в тюрьму на 12 лет

Обманувшая шестерых мужчин белоруска может сесть в тюрьму на 12 лет.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала 45-летнюю жительницу Бреста, обманувшую шестерых мужчин. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Оперативники угрозыска установили, что белоруска под разными предлогами брала у знакомых деньги в долг, но не возвращала их и постоянно откладывала время возврата. При этом взятые взаймы деньги фигурантка тратила в онлайн-казино.

Жертвами брестчанки стали шесть мужчин, которые лишились более 65 тысяч белорусских рублей в сумме.

Задержанную будут судить за мошенничество, за что ей грозит до 12 лет тюрьмы.

— Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемой, — прокомментировали в МВД.

