Белоруска обманула шесть мужчин на 65 000 и может сесть в тюрьму на 12 лет

Милиция задержала 45-летнюю жительницу Бреста, обманувшую шестерых мужчин. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Оперативники угрозыска установили, что белоруска под разными предлогами брала у знакомых деньги в долг, но не возвращала их и постоянно откладывала время возврата. При этом взятые взаймы деньги фигурантка тратила в онлайн-казино.
Жертвами брестчанки стали шесть мужчин, которые лишились более 65 тысяч белорусских рублей в сумме.
Задержанную будут судить за мошенничество, за что ей грозит до 12 лет тюрьмы.
— Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемой, — прокомментировали в МВД.
