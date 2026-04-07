«Таких больше нет». Экс-ученики рассказали об учителе, убитой у школы ножом

Утром 7 апреля ученик одной из школ Добрянки Пермского края напал с ножом на своего классного руководителя Олесю Багуту. Несмотря на все усилия врачей, спасти педагога не удалось. Корреспондент сайта perm.aif.ru пообщался с бывшими учениками погибшей и местными жителями. Подробнее о том, что ещё известно об этой страшной истории — читайте в материале perm.aif.ru.
Продолжили учебный процесс.
Местная жительница Ольга рассказала perm.aif.ru, что её племянница отводила сына в школу, когда стала свидетелем трагедии. На крыльце образовательного учреждения подросток нанёс несколько ножевых ударов педагогу.
«Учительница лежала в крови у входа в школу, вокруг неё стояли другие педагоги и оказывали первую помощь и, видимо, старались скрыть происходящее от детей. Охрану никто не видел. В это время на улице было много учеников, так как сегодня должна была быть общешкольная зарядка — День здоровья. Потом всех сразу же завели в здание, паники не было. Практически сразу приехала реанимация. Мой сын ничего не понял, и мы отвели его домой», — рассказала племянница Ольги.
Позже выяснилось, что нападению подверглась Олеся Багута — 55-летний учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9 класса, заместитель директора. Пострадавшую экстренно госпитализировали в центральную районную больницу в крайне тяжёлом состоянии. Через несколько часов губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что женщина скончалась.
Нападавший — 17-летний ученик 9 класса, который состоит на учёте в полиции и несколько раз оставался на повторное обучение. Именно его классным руководителем была Олеся Багута. В Сети предполагают, что причиной нападения могло стать то, что молодого человека не допустили до экзамена по одному из предметов. Пользователи пишут, что он активно занимался спортом, но его успеваемость и дисциплина оставляли желать лучшего.
После нападения администрация Добрянки решила не приостанавливать учебный процесс. С детьми работали психологи. Однако это решение вызвало бурную реакцию среди местных жителей. Родители писали в соцсетях о том, что детей нужно отпустить по домам. Спустя несколько часов приняли решение продолжительность уроков в первую смену сократить, а занятия во вторую смену полностью отменить.
«Лично я недовольна реакцией администрации. Занятия не хотели отменять. Полиция приехала позже скорой, хотя школа находится рядом с отделением (по данным сервиса Яндекс. Карты, расстояние от учебного учреждения до полицейского участка составляет 310 метров, — прим. ред.). При этом неотложную помощь вызвали учителя, не охранник. А он вообще был?» — рассказала perm.aif.ru жительница Добрянки Ольга.
«Олесечка Петровна».
Одна из бывших учениц погибшей поделилась с perm.aif.ru трогательными воспоминаниями, связанными с Олесей Багутой. Педагог вела в их классе литературу в течение двух лет и, по словам девушки, оказала на них большое влиияние.
«Она была заинтересованным человеком с сильной харизмой и богатым словарным запасом, никогда не пряталась за монотонной речью и слайдами, а подталкивала нас делать выводы по произведениям самостоятельно. Она была на одной волне с учениками — к ней могли обратиться “Олесечка Петровна”, мы очень ценили её. Даже когда она задавала учить стихотворения, то не просто ставила оценку, а спрашивала: “Почему именно оно?” и тем самым подталкивала нас на дальнейшие размышления», — рассказала perm.aif.ru выпускница школы, где произошло нападение.
По словам девушки, благодаря занятиям Олеси Петровны даже те ученики, кто до этого не проявлял интереса к литературе, приходили на уроки подготволенными, прочитав произведения, чтобы активно участвовать в обсуждениях. Школьники отмечают, что по сравнению с привычным конспектированием учебника такие уроки были, как глоток свежего воздуха.
«Почти 10 лет прошло с последнего урока литературы. Самое яркое воспоминание — когда мы перешли к Чехову, она поделилась с нами композицией “Белая Гвардия — Вы так далеко” (текст состоит из переписки писателя с женой), чтобы показать, каким человеком он был вне произведений. Этот трек всё ещё в моём плейлисте, — признаётся девушка. — Она действительно была достойным учителем и человеком, останется в памяти многих».
Ещё одна бывшая ученица Олеси Петровны поделилась своими воспоминаниями и отметила, что таких педагогов, как она, больше не встретишь. Девушка подчеркнула, что именно благодаря урокам литературы в школе она определилась с выбором будущей профессии.
Олеся Багута работала в школе почти 30 лет. В 2018 году она победила в номинации «Учитель основной и старшей школы» в городском этапе конкурса «Учитель года». В Сети опубликовали видеосюжет, сделанный телевизионно-техническим центром Добрянки по итогам конкурса.
«Я из категории литераторов. Потому что очень люблю литературу, с удовольствием беру старшие классы. Получаю удовольствие от уроков», — говорила Олеся Петровна в 2018 году.
В том же видеосюжете есть и комментарий бывшей ученицы, которая говорит, что педагог притягивает энергией и обсуждает то, что интересно школьникам, и может вместе с ними посмеяться над чем-то или пошутить.
Шутил об убийстве?
После трагедии к добрянской школе начали нести цветы. Для многих случившееся стало личной трагедией, задело за живое. Пользователи интернета активно пишут слова сочувствия, появляются публикации с соболезнованиями.
«Ужас! Просто слов нет. Мне кажется, всё идёт из семьи, где учителей ни во что не ставят — их сыночкам-корзиночкам слово нельзя сказать, сразу бегут разбираться в школу… Жизнь парня, скорее всего, предопределена: зона, потом 18, потом на передок… Сломал свою жизнь и всей своей семье, и семье учителя», — написала Елена под одной из публикаций во «ВКонтакте».
Жительница Добрянки Анна рассказала perm.aif.ru, что все местные жители сейчас находятся в шоке от происходящего и добавила, что такое в городе происходит впервые, поэтому многие не понимают, как реагировать.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Халатность». Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Один из учеников добрянской школы рассказал, что нападавший совсем недавно говорил о том, что планирует нападение.
«Это было примерно две недели назад. Он упомянул, что хочет зарезать ножом завуча или учителя. Вначале сказал: “Нет, это не шутка”. А потом через некоторое время переобулся и заявил: “Это прикол, не парься”», — рассказал молодой человек корреспонденту perm.aif.ru.