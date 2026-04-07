Под Воронежем 47-летний мужчина хранил 89 патронов у собачьей будки

В Кантемировке 47-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за спрятанных патронов. В ходе проверки оперативной информации полицейские осмотрели его участок и на улице Школьной, прямо в земле рядом с будкой собаки, обнаружили тайник. Из земли извлекли 89 патронов калибра 5,45 мм. Экспертиза позже подтвердила, что все они являются боевыми и пригодны для стрельбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 7 апреля.
По данным ведомства, мужчина признался, что нашел патроны еще в 2023 году в хуторе Хрещатом, когда гулял с собакой. Вместо того чтобы сообщить о находке в полицию, он решил закопать их у себя во дворе «на память».
Теперь за такую «сувенирную» коллекцию мужчине грозит реальный срок. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Максимальное наказание по этой статье составляет 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под обязательством о явке.