Под Воронежем 47-летний мужчина хранил 89 патронов у собачьей будки

В Кантемировке 47-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за спрятанных патронов. В ходе проверки оперативной информации полицейские осмотрели его участок и на улице Школьной, прямо в земле рядом с будкой собаки, обнаружили тайник. Из земли извлекли 89 патронов калибра 5,45 мм. Экспертиза позже подтвердила, что все они являются боевыми и пригодны для стрельбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 7 апреля.