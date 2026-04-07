Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: замглавы Челябинска Астахов стал фигурантом уголовного дела

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб бюджету Челябинска на сумму свыше 20 млн рублей, возбудили в отношении задержанного в конце марта сотрудниками УФСБ и СУ СК России по Челябинской области заместителя главы города Александра Астахова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: ГУ МВД

«В отношении Астахова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2022 году Астахов злоупотребил должностными полномочиями, организовал неправомерное и неэффективное использование бюджетных денег, предназначенных для проведения аварийно-восстановительных работ. Эти работы касались многоквартирного дома на ул. Мира, 102. Тем самым бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 20 млн рублей.