Под Воронежем 25-летний мужчина угнал «Ладу» друга из ревности

Житель Павловска решил проучить своего 22-летнего товарища, к которому ушла его бывшая.

Источник: Комсомольская правда

В Павловске выяснение отношений между приятелями из-за дел сердечных закончилось возбуждением уголовного дела. Поводом для конфликта стала ревность. 25-летний местный житель решил проучить своего 22-летнего товарища, к которому ушла его бывшая возлюбленная, и угнал принадлежащую сопернику «Ладу Гранту». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 7 апреля.

Сам угон, по данным ведомства, произошел 4 апреля около 16:00 на улице Дорожной. После очередной ссоры подозреваемый, ранее уже судимый за кражу, вскрыл отечественную легковушку и перегнал ее в сторону гаражного массива. Впрочем, далеко ехать мужчина не планировал — он оставил автомобиль в 200 метрах от места угона, после чего спокойно отправился домой, рассчитывая, что такая «акция» заставит владельца понервничать.

Мужчину быстро задержали, и он признал свою вину. Теперь за несанкционированную поездку на чужой машине ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль возвращен законному владельцу, а «мстителю» придется отвечать за свой поступок в суде.