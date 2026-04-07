Под Воронежем 25-летний мужчина угнал «Ладу» друга из ревности

В Павловске выяснение отношений между приятелями из-за дел сердечных закончилось возбуждением уголовного дела. Поводом для конфликта стала ревность. 25-летний местный житель решил проучить своего 22-летнего товарища, к которому ушла его бывшая возлюбленная, и угнал принадлежащую сопернику «Ладу Гранту». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 7 апреля.
Сам угон, по данным ведомства, произошел 4 апреля около 16:00 на улице Дорожной. После очередной ссоры подозреваемый, ранее уже судимый за кражу, вскрыл отечественную легковушку и перегнал ее в сторону гаражного массива. Впрочем, далеко ехать мужчина не планировал — он оставил автомобиль в 200 метрах от места угона, после чего спокойно отправился домой, рассчитывая, что такая «акция» заставит владельца понервничать.
Мужчину быстро задержали, и он признал свою вину. Теперь за несанкционированную поездку на чужой машине ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Автомобиль возвращен законному владельцу, а «мстителю» придется отвечать за свой поступок в суде.