Под Воронежем 25-летний мужчина угнал «Ладу» друга из ревности

Сам угон, по данным ведомства, произошел 4 апреля около 16:00 на улице Дорожной. После очередной ссоры подозреваемый, ранее уже судимый за кражу, вскрыл отечественную легковушку и перегнал ее в сторону гаражного массива. Впрочем, далеко ехать мужчина не планировал — он оставил автомобиль в 200 метрах от места угона, после чего спокойно отправился домой, рассчитывая, что такая «акция» заставит владельца понервничать.