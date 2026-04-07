В Самаре двух фигурантов обвинили в злоупотреблениях на 178 млн рублей при выполнении оборонзаказа

САМАРА, 7 апреля, ФедералПресс. Военные следователи Главного следственного управления СК России предъявили обвинение по резонансному уголовному делу о хищениях в оборонно-промышленном комплексе. Фигурантами выступают бывшие чиновники военного представительства и топ-менеджмент ФКП «Самарский завод “Коммунар”. Им инкриминируется совершение тяжкого должностного преступления, сопряженного с выполнением государственного оборонного заказа.

Источник: ФедералПресс

«Расследование уголовного дела продолжается, его ход и результаты находятся на контроле в Главном военном следственном управлении СК России», — сообщили в пресс-службе следкома.

По версии следствия, в 2015 году между Министерством обороны и казенным предприятием были заключены многомиллионные контракты на выполнение производственных работ. Контролировать исполнение этих соглашений должны были двое фигурантов: сотрудник военпредства Андрей Фролов и представитель предприятия Марина Галимова.

Однако они организовали схему по искусственному завышению стоимости услуг. В финансовую документацию систематически вносились ложные сведения о якобы понесенных затратах предприятия. Целью манипуляций было получение компенсации из бюджета за несуществующие издержки.

В результате противоправных действий на счета ФКП «Самарский завод “Коммунар” ушли нецелевые средства: свыше 178 млн рублей, что квалифицируется как ущерб в особо крупном размере.

На данный момент Фролову и Галимовой предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Следствие также добилось от суда наложения ареста на имущество фигурантов.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов был задержан. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о создании преступного сообщества. Подробнее — в отдельном материале.

СК