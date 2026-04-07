На Кушелевской дороге мощно горит автосервис: жители задыхаются от гари, на месте работает 28 пожарных

Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 17:02. Спустя тридцать минут он получил ранг 1БИС. Сейчас в районе повис густой дым и тяжелый запах гари, который не дает местным жителям спокойно вздохнуть. Смог видно из расположенных рядом домов. Пожар тушит уже 28 человек.
Как рассказывает журналист «МК в Питере» Анна Глазырина, сейчас у автосервиса находится несколько пожарных машин, полицейские и несколько скорых. Полиция пока никаких комментариев не дает. Рядом с местом бегают заинтересованные дети, которые пытаются подобраться к пожару поближе, но спасатели их активно отгоняют.
Сведений о пострадавших пока нет, но, как рассказывает Анна Глазырина, предположительно, в автосервисе во время возгорания находились люди, их оперативно вывели из опасной зоны.