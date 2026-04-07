«Он готовился к этому». Школьник две недели планировал нападение на учителя

Ещё две недели назад 17-летний подросток рассказал друзьям, что хочет убить директора школы или учителя. Никто не воспринял его слова всерьёз, но утром 7 апреля ученик принёс нож и напал на педагога. От нескольких ударов в область сердца женщина скончалась. Как живёт город после трагедии, и что говорят местные жители — в материале сайта perm.aif.ru.
«Школа надоела».
17-летний Максим (имя изменено) оставался на второй год в 9 классе школы в Добрянке Пермского края уже дважды. По словам одноклассников, у юноши были проблемы не только с учёбой, но и с поведением. А не так давно в компании друзей Максим начал как бы в шутку говорить о плане мести учителям.
«Он в шутку сказал, что возьмёт и либо завуча, либо учителя ножом зарежет. Он даже говорил, что хочет закинуть в окно директору взрывчатку, потому что школа ему надоела. Я думаю, что он готовил нападение», — рассказал один из учеников сайту perm.aif.ru.
По словам школьников, Максим общался с другими ребятами и был вполне обычным парнем. Что подросток может прийти в школу с ножом и на глазах у других детей убить учительницу никто и представить не мог.
«Раньше он нормальный был. Мы с ним дружили больше года, гуляли вместе. Но сейчас даже общаться с ним не хочется», — поделился друг Максима с сайтом perm.aif.ru.
«Она умела всё».
Неизвестно, стала ли 55-летняя Олеся Багута случайной жертвой или целью нападения, но именно ей Максим нанёс несколько ударов ножом в область спины, шеи и сердца. Учителя русского языка и литературы госпитализировали, а из Перми в Добрянку выехала команда санавиации. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти Олесю Багуту не удалось.
30 лет своей жизни женщина посвятила школе. Местные жители в разговоре с сайтом perm.aif.ru вспоминают, что Олеся была из учительской династии.
«Я давно знаю их семью. У них уже какое поколение — все учителя. И все любили и работу свою, и детишек. Не представляю, за что он так её», — рассказала жительница Добрянки Елена С. корреспонденту сайта perm.aif.ru.
В социальных сетях пользователи вспоминают Олесю как доброго и справедливого учителя. Педагог всегда пыталась найти подход к детям и сама всю жизнь стремилась узнавать новое.
"Сегодня наша школа потеряла очень достойного и родного человека. Наша Олеся Петровна умела всё: и пошутить на уроке, и строго спросить, а самое главное — понятно объяснить любую тему. Для меня она была одним из лучших учителей, — поделилась её ученица Виктория З. с сайтом perm.aif.ru.
Администрация города и образовательное учреждение объявили сбор средств на похороны Олеси Багуты.
«Почему дети жестокие?».
Очередной случай нападения в школе вновь заставил общественность обсудить вопросы безопасности детей и учителей. Максим уже состоял на учёте в ПДН и был на особом контроле в школе. Но почему-то никто из взрослых вновь не заметил опасных сигналов.
«Ужасное преступление! Вызывает множество вопросов и опасений. Как родителям вести детей в школу?», «Такие оторванные подростки есть везде: и в большом городе, и в маленьком, и в посёлке. Я их боюсь и обхожу стороной», «Почему дети такие жестокие стали? Страшно и за них, и за окружающих», — пишут пользователи соцсетей.
«Зачем его несколько лет держать в школе, если он не хочет учиться? Понятно, что система такова, что его не могут просто выгнать, но это же надо менять. Как он опять же ведёт себя в коллективе, где все на два года младше его? Чему он может научить других? Отправляли бы таких ребят на домашнее обучение и всё», — высказался Игорь К. в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
В разговоре с порталом 59.RU муж погибшей учительницы рассказал, что она подавала заявления в полицию на этого подростка за оскорбления и клевету: в социальных сетях парень писал, что его учитель принимает запрещённые препараты. Тогда в отделении полиции он извинился перед педагогом и пообещал, что больше так себя вести не будет. На этом дело остановилось. Позже учительница рассказывала супругу, что парень почему-то караулил её у подъезда, но агрессии он не проявлял.