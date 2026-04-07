Уроженца Берлина с взрывчаткой от украинских кураторов задержали в Петербурге

Правоохранители задержали 57-летнего мужчину. Он извлек из тайника посылку с взрывчаткой. Задание ему дали украинские кураторы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Задержанный родился в 1969 году в Берлине, но с раннего детства живет в России. По данным оперативников, знакомый из Днепропетровска попросил его помочь украинским спецслужбам. Мужчина согласился на конфиденциальное сотрудничество. Он должен был совершить диверсию в Петербурге.