31-летний воронежец до смерти забил случайного знакомого в лесу лопатой и бутылкой

Трагедия случилась 2 сентября 2025 года в лесополосе на улице Чебышева. По версии следствия, во время совместного распития спиртного между обвиняемым и его 41-летним знакомым произошел конфликт. Фигурант начал наносить жертве множественные удары по жизненно важным органам. Не ограничившись рукоприкладством, он вызвал на место происшествия жену и, угрожая ей расправой, заставил передать ему металлическую лопату, ставшую в итоге орудием убийства. Женщина пыталась остановить супруга, но в ответ услышала лишь обещания немедленной расправы.