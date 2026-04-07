31-летний воронежец до смерти забил случайного знакомого в лесу лопатой и бутылкой

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве случайного собутыльника и угрозах собственной жене. Мужчина предстанет перед судом за то, что в ходе пьяной ссоры до смерти забил оппонента, используя в качестве оружия бутылку и лопату, которую под страхом смерти заставил привезти супругу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 7 апреля.
Трагедия случилась 2 сентября 2025 года в лесополосе на улице Чебышева. По версии следствия, во время совместного распития спиртного между обвиняемым и его 41-летним знакомым произошел конфликт. Фигурант начал наносить жертве множественные удары по жизненно важным органам. Не ограничившись рукоприкладством, он вызвал на место происшествия жену и, угрожая ей расправой, заставил передать ему металлическую лопату, ставшую в итоге орудием убийства. Женщина пыталась остановить супруга, но в ответ услышала лишь обещания немедленной расправы.
Пострадавший скончался на месте, а его тело позже обнаружил прохожий. Злоумышленник попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками полиции в районе мини-рынка на улице Волго-Донской. Сейчас мужчина находится под стражей; следствие собрало исчерпывающую доказательную базу, включая результаты экспертиз и показания потерпевшей.