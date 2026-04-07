В Перми вынесен приговор по делу о массовом отравлении в сети пекарен «Хлебница»

В Перми осудили технолога по качеству и исполнительного директора сети пекарен «Хлебница» за нарушение санитарных правил, которое привело к массовому отравлению 75 человек от готовых блюд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Выяснилось, что на производстве не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы: работники игнорировали правила гигиены, была нарушена технология приготовления пищи, а также не соблюдался порядок технологических процессов. К тому же не предпринимались меры для предотвращения распространения инфекций.
По решению суда, виновным назначено наказание в виде штрафе. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших, общая сумма взысканий по которым составила около 1 млн рублей.