В Нижегородской области подтоплена территория двух детских лагерей и пансионата

В Нижегородской области паводковые воды подтопили территории детских лагерей: имени Гуцева и «Салюта», а также участка пансионата «Аврора», сообщил глава городецкого муниципального округа Александр Мудров.

Лагерь имени Гуцева и пансионат «Аврора» не работают. А на территории «Салюта» подтоплена конюшня. Четырех лошадей переводят в другое помещение. Также в «Салюте» воды залили музей самолетов и автогородок. «Существует угроза подтопления подъездной автомобильной дороги к лагерю», — сообщил Мудров.

Он также проинформировал, что паводок разрушил 25 метров дороги на подъезде к деревне Коньково Бриляковского сельсовета.

Также есть большой риск подтопления поселка Узольского, там возвели временную дамбу из мешков с песком.

Подтоплена деревня Чуркино Зиняковского сельсовета. Мудров сообщил, что здесь регулируется сброс воды из пруда в реку Санду.

Власти просят жителей не посещать места подтопления.