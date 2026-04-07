В Пермском крае подросток убил учительницу русского языка

Возле школы № 5 в Добрянке — небольшом городе в Пермском крае, где живут всего 28 тысяч человек, — на крыльце лежат гвоздики. Учебное заведение закрыто. Во вторник утром у входа в школу девятиклассник напал с ножом на педагога, женщина скончалась.
О погибшей все отзываются только хорошо. «Она даже голос не повышала никогда ни на кого», — говорят коллеги. Ученики подтверждают: «Она была очень добрым человеком, и заниматься у нее всегда было интересно».
Утром завуч Олеся Багута вышла на школьное крыльцо, чтобы провести зарядку с учениками, — отмечался День здоровья. Там на нее набросился девятиклассник. Несколько раз ударил ножом в тело и в шею, а после убежал. Поднялся шум, истекавшую кровью учительницу доставили в больницу. О случившемся сообщили в Пермь, откуда прибыла бригада экстренной медицины. Вместе с врачами добрянской больницы они сражались за жизнь Олеси, но безуспешно.
Подросток вскоре сам явился на место преступления, где его задержали. По словам источников «РГ», парень плохо учился, оставался на второй год, состоял на учете в полиции. Одна из предварительных версий ЧП: девятиклассника не допустили до экзаменов из-за плохой успеваемости.
Багута — выходец из педагогической династии. Мама многие годы работала в добрянской школе № 4, сестра трудится в школе № 3. Олеся была лауреатом конкурса «Учитель года», одним из самых уважаемых педагогов в Добрянке. Глава города Дмитрий Антонов пообещал, что семье погибшей окажут поддержку.
В день нападения в школе отменили занятия. Для выяснения причин инцидента на место выехали чиновники регионального Минобразования и психолог. По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в край направлена специальная комиссия по проведению экспертно-аналитических мероприятий и психолого-педагогического сопровождения школьников, их родителей, учителей. Возбуждены уголовные дела по статье «Убийство» и по статье «Халатность».
Напавший на педагога парень плохо учился, остался на второй год. Фото: СУ СК России по Пермскому краю.
Между тем.
В январе 2018 года два подростка напали с ножами на учеников и учителя школы № 127 г. Перми. Тогда пострадали двенадцать детей и защищавшая их педагог. Так как преступники были несовершеннолетними, одного приговорили к семи годам лишения свободы, второго — к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы.