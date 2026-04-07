В Пермском крае подросток убил учительницу русского языка

Утром завуч Олеся Багута вышла на школьное крыльцо, чтобы провести зарядку с учениками, — отмечался День здоровья. Там на нее набросился девятиклассник. Несколько раз ударил ножом в тело и в шею, а после убежал. Поднялся шум, истекавшую кровью учительницу доставили в больницу. О случившемся сообщили в Пермь, откуда прибыла бригада экстренной медицины. Вместе с врачами добрянской больницы они сражались за жизнь Олеси, но безуспешно.