Якушев призвал оперативно оценить ущерб жилью в Дагестане из-за наводнения

Якушев заявил о необходимости создания групп для определения объема помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Первый вице-спикер Совфеда России Владимир Якушев призвал оперативно оценить ущерб, нанесенный жилым домам в Дагестане в результате наводнения в регионе. Об этом он заявил по итогам посещения пункта временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района республики.

«Необходимо оценить нанесенный ущерб, определить объем помощи, которую необходимо выделить на каждое пострадавшее от наводнения жилище», — заявил Якушев.

По словам парламентария, для обследования пострадавших от наводнения домохозяйств необходимо создать группы, состоящие из членов местной администрации и специалистов регионального Минстроя.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для ликвидации последствий паводков в Дагестане. Ее возглавит министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

Узнать больше по теме
Владимир Якушев: биография первого вице-спикера Совета Федерации РФ
Российский политик, сенатор от Тюменской области и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ посвятил более 20 лет управлению на разных уровнях власти. Рассказываем о главном из биографии Владимира Якушева: его детстве, карьерном пути и увлечениях.
Читать дальше