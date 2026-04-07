Якушев призвал оперативно оценить ущерб жилью в Дагестане из-за наводнения

Первый вице-спикер Совфеда России Владимир Якушев призвал оперативно оценить ущерб, нанесенный жилым домам в Дагестане в результате наводнения в регионе. Об этом он заявил по итогам посещения пункта временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района республики.
«Необходимо оценить нанесенный ущерб, определить объем помощи, которую необходимо выделить на каждое пострадавшее от наводнения жилище», — заявил Якушев.
По словам парламентария, для обследования пострадавших от наводнения домохозяйств необходимо создать группы, состоящие из членов местной администрации и специалистов регионального Минстроя.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для ликвидации последствий паводков в Дагестане. Ее возглавит министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.