Водолазы не нашли утечек топлива с сухогруза, затонувшего в Азовском море

9 мая водолазы обследовали подводную часть сухогруза «Волго-Балт 138», который несколькими днями ранее после атаки БПЛА загорелся и затонул в Азовском море. По словам главы Темрюкского района Кубани Федора Бабенкова, видимых повреждений корпуса судна не обнаружено. Специалисты считают, что утечек топлива и угрозы экологии акватории нет.
О ЧП с сухогрузом, который вез пшеницу из Ростовской области в Краснодарский край, ранее сообщал «Югополис». 3 апреля судно было атаковано с воздуха и после возникшего пожара начало тонуть. Позже стало известно о гибели людей на борту. Погибшего старпома судна обнаружили сразу, а после ликвидации пожара на борту нашли два обгоревших тела членов экипажа. Остальные моряки смогли добраться до берега.
Легшее в дрейф судно течением начало относить к Таманскому полуострову, и его отбуксировали в район кубанского поселка Кучугуры.
Опасения по поводу разлива топлива возникли не случайно: сообщалось, что на борту сухогруза могло находиться до 100 тонн мазута. Однако, судя по всему, опасность экологического бедствия не подтверждается.