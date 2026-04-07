«Я уже не мог на это смотреть»: Продавец потерял работу из-за спасения пасхальных кроликов

Мужчина рассказал, что злоумышленник набрал пакет дорогими пасхальными яйцами. Смит попытался вернуть украденное, между ними началась короткая борьба, в результате которой яйца упали на пол, а один кролик разбился.
«Я работаю здесь 17 лет и видел, как это происходит каждый день. Нам нельзя ничего делать, но я больше не мог просто смотреть», — сказал Смит.
После инцидента руководство магазина приняло решение уволить сотрудника. По его словам, встреча с управляющими была эмоционально тяжёлой.
«Я не плохой человек. Просто устал видеть, что ничего не меняется», — добавил он.
Уокер также обеспокоен своей жизненной ситуацией: недавно он переехал в собственную студию и теперь переживает, как сохранить жильё. Представитель магазина заявил, что политика компании запрещает сотрудникам физически противодействовать ворам из-за угрозы жизни.
«Мы никогда не хотим оказаться в ситуации, когда кто-то рискует жизнью ради товара. Это того не стоит», — говорится в заявлении.
