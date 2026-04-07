В Москве оцепили стройплощадку из-за предметов, похожих на снаряды

Инцидент произошёл на улице Демьяна Бедного, владение 17, корпус 1, где во время проведения земляных работ рабочие наткнулись на подозрительные объекты. По предварительным данным, найденные предметы могут быть снарядами, однако их точную природу ещё предстоит установить специалистам.
Место происшествия было немедленно взято под охрану, чтобы исключить доступ посторонних и минимизировать возможные риски. Расстояние от строительной площадки до ближайших жилых домов составляет около 20 метров, что усилило меры безопасности.
Ранее в Чернигове в одном из супермаркетов произошёл взрыв неизвестного предмета. В результате инцидента пострадали четыре человека — все они были госпитализированы.
