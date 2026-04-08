Директор ЧОПа в СИЗО, подросток в больнице: что происходит после ЧП в школе № 32 Челябинска

Росгвардия потребовала отозвать лицензию у частного охранного предприятия «Орден», которое обеспечивало безопасность школы № 32 Ленинского района. Именно там 26 марта произошел инцидент с участием 15-летнего подростка.
Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ 6 апреля обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной ЧОПу 2 апреля 2024 года до 2029 года. На данный момент заявление оставлено без движения. Суд установил срок для устранения обстоятельств — не позднее 12 мая 2026 года.
Напомним, 26 марта в школе № 32 подросток принес в учебное заведение пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Он произвел выстрел в сторону одноклассницы, после чего выпрыгнул из окна рекреации на четвертом этаже. Оба госпитализированы: девочка — с травмой от выстрела, нападавший — с травмами после падения.
Ранее несовершеннолетний в поле зрения правоохранительных органов не попадал, на профилактическом учете не состоял.
Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило три уголовных дела: по статьям «Покушение на убийство», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд отправил в СИЗО на два месяца директора охранной фирмы «Орден». Подросток также взят под стражу — заседание суда проходило в палате больницы, где он находится на лечении.