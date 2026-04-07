В Петербурге задержали мужчину с бомбой после вербовки спецслужбами Украины

«О задержанном известно, что он родился в 1969 году в Берлине, однако с раннего детства живёт в России. По данным оперативников, мужчина по просьбе своего знакомого из Днепропетровска согласился на конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужбы Украины для совершения диверсии в Санкт-Петербурге», — уточнил собеседник агентства.
Уголовные дела заведены сразу по семи статьям УК РФ, среди них — госизмена, подготовка к диверсиям и незаконный оборот взрывчатых веществ. Мужчине грозит пожизненный тюремный срок.
Ранее Управление ФСБ России по Свердловской области провело операцию по выявлению потенциальных диверсантов. Разместив объявления, схожие с теми, что используют вербовщики, силовики за три часа обнаружили 10 человек, выразивших готовность совершить диверсию на инфраструктурных объектах за денежное вознаграждение (до 3 миллионов рублей).
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.