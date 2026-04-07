СК возбудил дело после гибели нескольких человек при эвакуации в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели нескольких человек при эвакуации в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по республике.
Дело было возбуждено в связи с халатностью, повлекшей за собой смерть двух или более лиц по неосторожности. Инцидент произошел в Дербентском районе, где два автомобиля с эвакуированными людьми были снесены потоком воды в кювет.
«Должностные лица, ответственные за ограничение движения транспорта на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали их перекрытие», — пояснили в СК Дагестана.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли несколько человек, включая несовершеннолетних. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к трагедии.
Ранее KP.RU сообщал, что в Дербентском районе Дагестана прошла эвакуация жителей, находящихся в зоне подтопления из-за сильных ливней в регионе.