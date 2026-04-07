Под Воронежем 33-летнего мужчину обвиняют в избиении женщины до смерти

Житель села Листопадовка Грибановского района стал фигурантом уголовного дела после смертельного конфликта, который случился вечером 18 января. Следствие установило, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину из-за личных неприязненных отношений. От тяжелых травм женщина скончалась. Об этом в объединенной пресс-службе судов Воронежской области рассказали 7 апреля.
Согласно материалам дела, женщина получила множественные удары руками и ногами по голове и телу. Ранее в региональном ГУ МВД сообщалось, что пострадавшую доставили в больницу утром 19 января, однако спасти ее не удалось, вечером того же дня она скончалась в реанимации от тяжелой черепно-мозговой травмы.
В настоящее время решается вопрос о продлении мужчине меры пресечения. Он может остаться в следственном изоляторе на весь период разбирательства, по итогам которого ему грозит до 15 лет лишения свободы.