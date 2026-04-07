Игрок ФК «Ростов» Тимур Сулейманов показал потоп в доме родных в Дагестане

Из-за сильных дождей в Дагестане оказались затоплены жилые дома. Люди остались без света и воды. У нападающего «Ростова» Тимура Сулейманова пострадали бабушка и дедушка. Их дом и сад ушли под воду. Эвакуация прошла в последний момент. Дед долго не хотел уходить и расставаться со своим огородом. На кадрах, которые футболист опубликовал на своей странице в соцсети, видно, как пол в доме оказался под толстым слоем воды и грязи. Мужчины зашли в помещение в резиновых сапогах и вместе складывают и выносят из комнаты потяжелевший от влаги ковер.