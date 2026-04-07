Игрок ФК «Ростов» Тимур Сулейманов показал потоп в доме родных в Дагестане

Футболист ФК «Ростов» Тимур Сулейманов показал, как из-за сильных ливней в Дагестане затопило дом его родных. Также игрок обратился к своим подписчикам в соцсетях за помощью для пострадавших от стихии.
Из-за сильных дождей в Дагестане оказались затоплены жилые дома. Люди остались без света и воды. У нападающего «Ростова» Тимура Сулейманова пострадали бабушка и дедушка. Их дом и сад ушли под воду. Эвакуация прошла в последний момент. Дед долго не хотел уходить и расставаться со своим огородом. На кадрах, которые футболист опубликовал на своей странице в соцсети, видно, как пол в доме оказался под толстым слоем воды и грязи. Мужчины зашли в помещение в резиновых сапогах и вместе складывают и выносят из комнаты потяжелевший от влаги ковер.
Напомним, регион переживает вторую волну потопа. Первая прошла 27 марта. Ночь на 4 апреля принесла новый, более страшный удар. За несколько часов проливные дожди затопили тысячи домов. Жертвами стихии стали три человека. Эвакуированы более четырех тысяч жителей. Под водой оказалось около двух тысяч домовладений.
