В Воронеже директора детского сада № 20 оштрафовали за вспышку ротавируса у детей

В Воронеже директора детского сада «комбинированного вида № 20» оштрафовали за вспышку инфекции среди воспитанников. Руководителя признали виновной в том, что она не обеспечила детям безопасные условия и защиту здоровья. Об этом в объединенной пресс-службе судов Воронежской области сообщили 7 апреля.
Проверка показала, что в учреждении не приняли необходимых мер по санитарной безопасности. Это привело к тому, что 9 февраля дети массово заболели острой кишечной инфекцией (РНК-ротавирусом). Суд подтвердил, что из-за недосмотра руководства возникла реальная угроза жизни и здоровью малышей.
Мировой судья квалифицировал действия директора как нарушение прав учащихся, предусмотренных законом об образовании. По итогам рассмотрения дела ей назначили административный штраф.