Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже директора детского сада № 20 оштрафовали за вспышку ротавируса у детей

В суде доказали, что руководство садика не создало безопасных условий для воспитанников.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже директора детского сада «комбинированного вида № 20» оштрафовали за вспышку инфекции среди воспитанников. Руководителя признали виновной в том, что она не обеспечила детям безопасные условия и защиту здоровья. Об этом в объединенной пресс-службе судов Воронежской области сообщили 7 апреля.

Проверка показала, что в учреждении не приняли необходимых мер по санитарной безопасности. Это привело к тому, что 9 февраля дети массово заболели острой кишечной инфекцией (РНК-ротавирусом). Суд подтвердил, что из-за недосмотра руководства возникла реальная угроза жизни и здоровью малышей.

Мировой судья квалифицировал действия директора как нарушение прав учащихся, предусмотренных законом об образовании. По итогам рассмотрения дела ей назначили административный штраф.