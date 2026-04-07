Суд арестовал мужчину, пытавшегося унести девушку, как в «Кавказской пленнице»

Тверской районный суд Москвы арестовал Илью Фурсова, который на улице попытался унести незнакомую девушку на своем плече, представившись героем фильма «Кавказская пленница». Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Суд установил, что утром 5 апреля Фурсов на улице 1-я Тверская-Ямская подошел к двум девушкам, как позже он пояснил, познакомиться. Одну из девушек взял за руку, а затем закинул на плечо и понес в подземный переход. Девушка вырвалась и убежала, — говорится в сообщении.

Правонарушитель объяснил свой поступок тем, что был сильно пьян и во время знакомства хотел впечатлить девушку.

Суд признал россиянина виновным и назначил ему наказание в виде ареста на 15 суток, уточнили в Telegram-канале ведомства.

В октябре прошлого года москвича арестовали на неделю за то, что он домогался пассажирки в вагоне метро. Инцидент произошел на станции «Парк Победы». Мужчина трогал женщину за ягодицы. Правонарушителя поймали спустя месяц и отправили за решетку. Сам мужчина свою вину признал.