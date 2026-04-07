Суд арестовал мужчину, пытавшегося унести девушку, как в «Кавказской пленнице»

— Суд установил, что утром 5 апреля Фурсов на улице 1-я Тверская-Ямская подошел к двум девушкам, как позже он пояснил, познакомиться. Одну из девушек взял за руку, а затем закинул на плечо и понес в подземный переход. Девушка вырвалась и убежала, — говорится в сообщении.