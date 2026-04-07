Несколько мостов и участков автодорог затопило в Нижегородской области 7 апреля

Затопление нескольких мостов и участков автодорог произошло в Нижегородской области 7 апреля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Так, затоплены мосты около деревни Пустынь в Семеновском округе и рядом с селом Яново в Сергачском округе.
«Нарушено автомобильное сообщение с селом Яново. Организовано движение по автодороге Сергач — Кочко — Пожарки — Шубино — Яново», — подчеркнули в областном МЧС.
Что касается дорожных участков, затоплены следующие:
участок автодороги по адресу: Володарский округ, в 1 км от поселка Охлопково; участок автодороги по адресу: Пильнинский округ, село Старомочалеи, улица Речная; участок автодороги по адресу: Сеченовский округ, 162 км дороги Работки — Порецкое; участок автодороги по адресу: Володарский округ, подъездная автодорога к деревне Соловьево (там организована лодочная переправа).
Кроме того, произошел размыв участка автодороги Дорофеево — Гавриловка (около деревни Оловягино) в Сокольском округе.
Также подтоплены жилые дома на улице Слобода-Борисовка в село Ильинское Починковского округа и приусадебные участки в СНТ «Ольха» (у деревни Рекшино) и на улице Заречная в селе Кантаурово на Бору.
Всего на контроле находятся ситуации в 24-х муниципальных образованиях: 13 низководных мостов, 18 участков автодорог, 775 приусадебных участков.
«В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется», — заключили специалисты.