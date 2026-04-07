Бастрыкин заинтересовался покушением на убийство в Нижегородской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о покушении на убийство в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
О покушении на убийство стало известно из эфира правовой программы на федеральном телеканале. Там сообщалось, что пенсионер нанес своей снохе несколько ударов ножом. Сотрудники полиции при этом мужчину не задержали. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.
Сейчас дело изъято из органов внутренних дел и принято в производство следователей регионального подразделения СК России.
Фигурант дела находится в медучреждении, где в отношении него проведут экспертизу.
