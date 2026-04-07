Генпрокуратура требует изъять активы экс-замглавы Минтранса на 6 млрд рублей

Генпрокуратура России подала иск о взыскании в доход государства имущества бывшего замглавы Минтранса Алексея Семёнова и связанных с ним лиц на сумму более 6 млрд рублей.

«Такие обстоятельства послужили основанием для направления… искового заявления о взыскании в пользу государства активов общей рыночной стоимостью свыше 6 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, Семёнов вместе с бывшими руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» организовал коррупционную схему, связанную с освоением бюджетных средств. Утверждается, что они вели бизнес в сфере IT через родственников и подконтрольные структуры, получая финансирование за счёт государственных контрактов.

Ранее стало известно, что суд Красноярска избрал меру пресечения бывшему министру тарифной политики региона Александру Ананьеву, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — 5 миллионов рублей. Согласно материалам дела, взятка была получена за действия в интересах представителя ООО «Сила Сибири» Р. М. Скрипальщикова. Суд, изучив материалы, избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца — до 5 июня 2026 года.

