В МЧС сообщили, что среди сгоревших возле «Гианта» машин не было электромобиля «Амберавто»

Специалисты продолжают выяснять причины пожара, который произошел 5 апреля в торгово-развлекательном комплексе «Гиант» в Калининграде. Тем временем, в некоторых СМИ уже появилась информация о том, что все случилось из-за загоревшегося на парковке электромобиля «Амберавто».
В ответ на запрос «Комсомолки» в чрезвычайном ведомстве эти данные не подтвердили.
— Во время пожара на парковке возле «Гианта» полностью сгорели два автомобиля — Honda и Dacia, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, ранее губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что основной версией остается возгорание из-за ремонтных работ, которые проводились в «Гианте».