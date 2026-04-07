Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лобня встречает большую воду: талые воды превращают дворы в озера

Весной 2026 года жители Лобни столкнулись с серьёзными подтоплениями. Талая вода заливала дворы, проезды и подвалы многоквартирных домов, создавая неудобства и угрожая целостности строений. Наибольший резонанс вызвала ситуация во дворе дома № 33 по улице Чехова — это место горожане прозвали «Чеховским морем». Вода там подошла вплотную к подъездным дверям, а пешеходный путь к проезду Шадунца оказался перекрыт из-за забитых ливневых решёток. В Красной Поляне пешеходный мост буквально уходит из-под ног — его заливает и раскачивает течением. На Мещерихе ещё тревожнее: паводок активно размывает земляную насыпь местной дамбы, и разрушение видно невооружённым глазом. Если срочно не укрепить эту плотину, дорожное сообщение между Красной Поляной и деревней Пучки может полностью остановиться. Для многих людей это единственный проезжий маршрут, так что обстановка считается очень серьёзной. Что касается Лобненского лесопарка, то смонтированная там ещё в январе дренажная система не выдержала натиска стихии. Насосная станция попросту «не потянула» тот объём воды, который пришёл с паводком. В итоге привычные прогулочные тропы временно скрылись под водой.

24

